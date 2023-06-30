Ей было 18, ему — 36: раскрыты пикантные детали связи Абдулова с известной актрисой

Александр Абдулов по праву считался одним из самых эффектных артистов СССР. Познакомиться с ним мечтали тысячи поклонниц, а артистки никогда не отказывались от работы с мастером. Не стала исключением и Ольга Копосова, которая даже решилась на эротическую сцену с артистом.

По словам самой Ольги, однажды она встретила ассистентку Абдулова, которая предложила ей стать дублершей Натальи Андрейченко в фильме «Леди Макбет Мценского уезда». Создатели картины обещали актрисе, что она будет топлес, а за работу получит рекордные 40 рублей.

Первое время Копосова колебалась, а потом все же согласилась на предложение. Но уже на съемочной площадке оказалось, что артисты будут полностью голыми.

В итоге артисты несколько дублей лежали полностью без одежды, а Абдулов несколько раз поцеловал артистку в губы. После же он в шутку признался, что должен жениться на коллеге как порядочный мужчина.

«Он говорит, лежа на мне: „Я вас буду целовать. Сколько тебе лет?“ Я ответила, что мне 18. Он сказал: „Я уже старый. Мне — 36“»,

— вспоминала диалог с артистом Копосова.