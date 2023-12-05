Ей 15 лет, ему — 33: между Настенькой и Иваном в «Морозко» все было по-настоящему

Наталья Седых никогда не забудет съемки в фильме «Морозко». И дело даже в не в том, что картина Александра Роу принесла ей всесоюзную славу. На съемках ленты случилось то, чего никто не мог предсказать.

Утонченная 15-летняя танцовщица по уши влюбилась в своего партнера по площадке. Роль Ивана досталась Эдуарду Изотову. Статный мужчина покорил сердце девчонки, которая даже не думала о разнице в возрасте и наличии у ее экранного возлюбленного семьи.

Артисту тогда было 33 года, вместе с женой Ингой Будкевич он воспитывал дочь Веронику. На Седых иначе как на свою коллегу он не смотрел. И все же целоваться с ней в кадре ему пришлось по-настоящему.

Для влюбленной актрисы это было целое событие. К тому же этот поцелуй оказался первым в ее жизни. Позднее артистка призналась, что дико волновалась. Но переживания были напрасными: сцена получилась весьма правдоподобной. По крайней мере, Настенька уж точно не играла, изображая чувства к главному герою.