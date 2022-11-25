Ей было 14 лет: вы будете в шоке от жены Луиса Альберто из сериала «Богатые тоже плачут»

Рохелио Герра стал известен во всем мире по роли Луиса Альберто в легендарном сериале «Богатые тоже плачут». Эффектный артист мгновенно покорил сердца фанаток, которые осыпали его признаниями в любви. Однако мало кто из них догадывался, как складывалась личная жизнь их кумира.

Так, впервые Герра женился в молодости. Его брак с популярной артисткой не продержался и недели, но со второй супругой он прожил уже 10 лет. Однако лишь третий брак стал по-настоящему счастливым для знаменитости.

Дело в том, что однажды он встретил Марибель Роблес, дочь своего близкого друга, и сразу же в нее влюбился. Артисту пришлось ждать целых шесть лет, так как в день встречи ей было всего 14. Знаменитость не смущала разница в возрасте в 25 лет, и он сделал предложение своей избраннице, как только это стало возможно.

Марибель Роблес стала главной женщиной в жизни Рохелио. Вместе они прожили 40 лет, воспитали двоих сыновей, и именно Марибель была рядом, когда артист скончался. Знаменитость никогда не стеснялся такой молодой жены и не обращал внимание на недоброжелателей.