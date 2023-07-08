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Ей 83 года: Гоген Солнцев представил «проказницу», на которой собрался жениться (фото)

8 июля 2023 11:45
Ей 83 года: Гоген Солнцев представил «проказницу», на которой собрался жениться (фото)

Этой свадьбе мешает целый ряд обстоятельств.

Гоген Солнцев вновь нашел счастье в личной жизни. Ранее шоумен был женат на пенсионерке Екатерине Терешкович, а после развода с ней узаконил отношения с ее дочерью Полиной. Теперь же фрик намерен отправиться в ЗАГС с новой возлюбленной, гораздо старше него.

Свою пассию Гоген представил публике в социальных сетях. На фото рядом с ним запечатлена 83-летняя старушка, но Солнцев называет ее не иначе как «проказница».

Шоумен все еще официально женат на своей падчерице, поэтому с новой свадьбой придется повременить. В беседе с порталом Life Солнцев заявил, что если его пассия не отойдет в мир иной до 85 лет, то он точно на ней женится.

Меж тем в Сети шутят, что этому бракосочетанию может помешать не только смерть невесты. Не исключено, что на горизонте появится Прохор Шаляпин, известный своей любовью к возрастным дамам. И тогда еще большой вопрос, кого именно из двух ухажеров выберет «проказница».

Ей 83 года: Гоген Солнцев представил «проказницу», на которой собрался жениться (фото)
Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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