Ей 51, а она живет с матерью: вот как выглядит дочь Ирины Аллегровой

Ирина Аллегрова посвятила всю свою жизнь карьере на эстраде. Несмотря на плотный гастрольный график, певица всегда находила время на романы и многочисленные браки. Однако дочь у артистки всего одна — Лала Георгиевна, которая невероятно близка со своей звездной родительницей.

В 51 год женщина до сих пор живет под одной крышей с мамой. У Лалы есть возлюбленный, он также обитает в роскошном особняке Аллегровой вместе с Александром, внуком известной певицы. Когда-то артистка уделяла семье слишком мало внимания, но теперь стремится восполнить этот пробел.

Лала долго искала себя: отучилась на режиссера в Российской академии театрального искусства, работала бэк-вокалисткой, но в итоге остановилась на должности концертного директора собственной матери. Многие находят странным совместное проживание родственниц, но, кажется, семью все устраивает.