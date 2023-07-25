Ей 14 лет, ему 30: чем обернулся странный роман Соловьева и Друбич

Татьяна Друбич никогда не мечтала стать актрисой. С детства она планировала совершенно другое будущее, но в 12 лет оказалась на съемочной площадке картины «Пятнадцатая весна», что полностью изменило ее жизнь.

Через пару лет она познакомилась с Сергеем Соловьевым, который искал актрису в свою картину «Сто дней после детства». Правда, в то время он был женат и воспитывал новорожденного сына, но практически мгновенно влюбился в юную артистку. Режиссер едва сдерживал свои чувства и постоянно сбегал из дома, чтобы как можно больше времени проводить со своей молодой возлюбленной.

Окружение Соловьева постепенно начало догадываться о странном романе, но влюбленные старательно скрывали правду. Пожениться им удалось только в 1983 году, когда Друбич исполнилось 23 года.

И, несмотря на официально зарегистрированный брак, публика все равно припоминала им самое начало романа. Далеко не все могли смириться, что 30-летний режиссер был увлечен несовершеннолетней девочкой. Но Соловьев и Друбич были уверены, что никакого преступления в их отношениях точно нет.

В итоге их союз продлился до самой смерти постановщика в 2021 году. Друбич всегда поддерживала своего избранника и заботилась о нем, именно она вдохновляла его на все работы.