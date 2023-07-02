Ей 13, но ее уже знают миллионы: ахнете, увидев дочь Кузи из «Универа»

Виталий Гогунский, более известный как Кузя из сериала «Универ», не поддерживает общение с дочерью Миланой. Наследница артиста уже давно стала популярнее собственного отца. В 13 лет она сама заработала на квартиру и таунхаус в столице.

Интернет-пользователи знают Милану как блогера и певицу. Девочка выбрала себе псевдоним Milana Star. Свой первый музыкальный клип она выпустила еще до того, как села за школьную парту. Сегодня на ее страницу подписано более семи миллионов поклонников. Звезда дает концерты в «Крокусе» и благодарит за все маму. Ради карьеры дочери Ирина Маирко пошла на большой риск.

После развода с Гогунским, не посчитавшим нужным платить алименты, Маирко продала единственную квартиру. Вырученные деньги она вложила в первое сольное шоу наследницы, получившее название «Не малявка». И теперь Кузя, который давно, но безуспешно пытается стать известным музыкантом, может только позавидовать успеху и огромным гонорарам своей дочери.