Евстигнеев женился на молоденькой: ее участи не позавидуешь

Актриса, которую не очень любил советский кинематограф, жена великого Евстигнеева, художница и просто несчастная женщина — все это про Ирину Цывину. А кроме того, ее личной жизни мог позавидовать любой даже голливудский фильм. Но счастья ей это так и не принесло.

Приехав из Минска покорять столицу, юная Ирина имела очень амбициозные планы и большое желание стать актрисой. Она поступила учиться в Школу-студию МХАТ и первые роли получила еще до ее окончания. Там же она познакомилась и с Евгением Евстигнеевым, который был старше нее на 37 лет и стал поистине роковым мужчиной. На момент знакомства он был еще женат, но вскоре овдовел, и они сошлись с Ириной. К слову, до сих пор ходят слухи о том, что их отношения завязались еще до смерти его супруги.

Через 6 лет после того, как Евстигнеев и Цывина поженились, в жизни актрисы случилось большое горе. Не стало любимого мужа. После этого череда неудач, преследовавших Ирину не прекращалась. Уехав в Америку за новой любовью, она в результате оказалась с двумя детьми на руках и у разбитого корыта.

Вернувшись на родину, она имела отношения со множеством мужчин, но принесли они лишь несчастья и разочарования. А кроме того, ее обманул очередной ухажер и обокрал на несколько миллионов. Ушла из жизни Ирина довольно странно. Ее нашли лежащей в луже крови и до сих пор не ясно, что же произошло.