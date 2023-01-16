Европейцы против американцев: такой битвы за «Морозко» русские не ожидали
На защиту советского фильма встали жители Европы.
Отечественный кинематограф все еще остается загадкой для западных зрителей. Более того, кое-где даже посмеиваются над произведениями, которые не могут понять.
Например, американское шоу «Таинственный театр 3000 года» решило подшутить над экранизацией русской народной сказки. Суть этого комедийного телесериала состоит в том, что главный герой смотрит кино из прошлого. Однако это не обычные картины, а низкокачественные. Из этого описания непонятно, почему в один из эпизодов попал советский фильм «Морозко».
Выбор продюсеров озадачил не только наших граждан, но и европейцев. Поклонники доброй истории из Чехии и Словакии стали защищать ее от глупых комментариев американцев. Примеры таких высказываний были опубликованы в Дзен-канале «Иностранцы о России».
«Этот фильм — чистое золото», «Как могли бы вам сказать почти все жители Чехии, этот фильм — классика», — высказали свое мнение жители Европы.