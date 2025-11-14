Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Еврей по паспорту, русский лишь душой? Национальность Чебурашки спустя полвека наконец-то рассекретил «Союзмультфильм»

Еврей по паспорту, русский лишь душой? Национальность Чебурашки спустя полвека наконец-то рассекретил «Союзмультфильм»

14 ноября 2025 17:38
Еврей по паспорту, русский лишь душой? Национальность Чебурашки спустя полвека наконец-то рассекретил «Союзмультфильм»

Ключевая подсказка все эти годы была в книгах Успенского.

За полвека Чебурашка успел пройти путь от чудаковатой игрушки до одного из самых узнаваемых национальных символов, но вчерашние баталии в Госдуме показали: страна всё ещё не договорилась, откуда именно прибыл в СССР ушастый малыш. Куба, Израиль, Марокко? Доводы есть в пользу каждой из версий.

Началось все с того, что один из членов комитета по бюджету и налогам, обсуждая финансирование конкурса «Родная игрушка», объявил коллегам: раз апельсины в те годы завозили из Израиля, то и ушастый герой прибыл оттуда. Но «Союзмультфильм» оказался против.

Председатель совета директоров Юлиана Слащева остудила пыл парламентариев в беседе с «Абзацем»:

Еврей по паспорту, русский лишь душой? Национальность Чебурашки спустя полвека наконец-то рассекретил «Союзмультфильм»

«Это какие-то сказки и происки про еврейство… Приехал он, скорее всего, с Кубы, но Чебурашкой стал именно в СССР».

Тем временем «МК» вообще решил зайти с научной стороны – гастрономической.

Эксперт Вячеслав Голубев подтвердил: да, в 1964-м Израиль действительно поставлял цитрусовые, расплачиваясь за передачу СССР исторической недвижимости. Но это лишь один фрагмент большой цитрусовой географии.

В конце пятидесятых Союзу исправно отправляло апельсины Марокко, а в начале шестидесятых к делу подключилась и Куба, переключившая экспорт с США на Москву после революции. Так что версия «апельсин – значит Израиль» опрометчива.

Поставить точку в споре помог первоисточник – книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Там прямо сказано:

Еврей по паспорту, русский лишь душой? Национальность Чебурашки спустя полвека наконец-то рассекретил «Союзмультфильм»

«В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный зверек…».

Лес – именно тропический, а не ближневосточная долина и не марокканская полупустыня. Именно Куба славится тропическими дебрями, в которых легко представить забавного зверька до его встречи с людьми.

Выходит, многолетняя загадка аккуратно сводится к одному пейзажу – кубинскому. И хотя апельсиновый след тянется сразу в три стороны, подсказку Успенского сложно трактовать иначе: Чебурашка приплыл именно с Острова Свободы.

Ранее мы писали: «Лучшая история»: спецвыпуск «Леди Баг» с 8,5 баллами внезапно переплюнул весь сериал – новые герои требуют отдельного спин-оффа

Фото: Кадры из мультфильмов про Чебурашку
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Читать дальше 10 декабря 2025
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые Читать дальше 9 декабря 2025
Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Читать дальше 9 декабря 2025
382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР 382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР Читать дальше 9 декабря 2025
Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Читать дальше 9 декабря 2025
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Читать дальше 8 декабря 2025
Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Читать дальше 7 декабря 2025
«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) «Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) Читать дальше 11 декабря 2025
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше