Еврей по паспорту, русский лишь душой? Национальность Чебурашки спустя полвека наконец-то рассекретил «Союзмультфильм»

Ключевая подсказка все эти годы была в книгах Успенского.

За полвека Чебурашка успел пройти путь от чудаковатой игрушки до одного из самых узнаваемых национальных символов, но вчерашние баталии в Госдуме показали: страна всё ещё не договорилась, откуда именно прибыл в СССР ушастый малыш. Куба, Израиль, Марокко? Доводы есть в пользу каждой из версий.

Началось все с того, что один из членов комитета по бюджету и налогам, обсуждая финансирование конкурса «Родная игрушка», объявил коллегам: раз апельсины в те годы завозили из Израиля, то и ушастый герой прибыл оттуда. Но «Союзмультфильм» оказался против.

Председатель совета директоров Юлиана Слащева остудила пыл парламентариев в беседе с «Абзацем»:

«Это какие-то сказки и происки про еврейство… Приехал он, скорее всего, с Кубы, но Чебурашкой стал именно в СССР».

Тем временем «МК» вообще решил зайти с научной стороны – гастрономической.

Эксперт Вячеслав Голубев подтвердил: да, в 1964-м Израиль действительно поставлял цитрусовые, расплачиваясь за передачу СССР исторической недвижимости. Но это лишь один фрагмент большой цитрусовой географии.

В конце пятидесятых Союзу исправно отправляло апельсины Марокко, а в начале шестидесятых к делу подключилась и Куба, переключившая экспорт с США на Москву после революции. Так что версия «апельсин – значит Израиль» опрометчива.

Поставить точку в споре помог первоисточник – книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Там прямо сказано:

«В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный зверек…».

Лес – именно тропический, а не ближневосточная долина и не марокканская полупустыня. Именно Куба славится тропическими дебрями, в которых легко представить забавного зверька до его встречи с людьми.

Выходит, многолетняя загадка аккуратно сводится к одному пейзажу – кубинскому. И хотя апельсиновый след тянется сразу в три стороны, подсказку Успенского сложно трактовать иначе: Чебурашка приплыл именно с Острова Свободы.

