Евнух из «Великолепного века»: вы ни за что бы не узнали актера в реальной жизни

В сериале «Великолепный век» множество ярких персонажей. И один из них – обаятельный евнух Сюмбюль-ага, сыгранный талантливым Селимом Байрактаром.

В родной Турции Байрактар – звезда и секс-символ. В реальной жизни артист совсем не похож на своего персонажа, ведь 47-летний актер – это мускулистый красавец с бородой. На волне успеха сериала Селим Байрактар снялся в таких картинах, как: «Королева ночи», «Перст визиря», «Восход Османской империи», «Легенда» и «Песня сердца».

Состоялся артист и в личной жизни.

Сердце Байрактара несвободно – вместе с возлюбленной Эмель Каракос они живут в турецкой Анталье в шикарном доме.