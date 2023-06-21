Евнух из «Великолепного века» в обычной жизни оказался секс-символом (фото)

Карьерным трамплином для Селима Байрактара стал исторический сериал «Великолепный век». В амбициозном проекте он воплотил образ евнуха, которого звали Сюмбюль-ага, после чего армия поклонников артиста увеличилась в несколько раз. И, к удивлению многих фанатов, вне экрана Селим совершенно не похож на своего героя.

Судя по социальным сетям актера, в обычной жизни он выглядит как секс-символ, а не как слуга в гареме. Селим отрастил длинные волосы и отпустил бороду, а свободное от съемок время тратит на тренажерный зал. Свое сердце, несмотря на наличие многочисленных фанаток, он отдал коллеге Эмили Каракесе, романтичными кадрами с которой он регулярно делится.

Подписчики Байрактара не скупятся на комплименты в адрес кумира. Под каждой публикацией артиста можно увидеть сотни сообщений, в которых фанаты со всего мира расхваливают его. По их мнению, звезду «Великолепного века» смело можно назвать одним из главных актеров Турции из-за его таланта и из-за эффектной внешности.