Евнух из гарема султана Сулеймана не тот, кем кажется: осторожно, не влюбитесь

Перед его чарами устоит не каждая.

Селим Байрактар стал суперзвездой благодаря участию в сериале «Великолепный век». Актеру досталась роль евнуха по имени Сюмбюль-ага. Ко всеобщему удивлению, в реальной жизни Селим оказался полной противоположностью своего героя.

У Байрактара миллионная армия поклонниц, которых сводят с ума харизма и эффектная внешность актера. 48-летний Селим может похвастаться подтянутой спортивной фигурой, брутальной бородой и роскошной шевелюрой. Седина только облагораживает образ Байрактара. Селим купается в лучах женского обожания, но при этом актер остается верен своей возлюбленной. Он живет с коллегой по имени Эмиль Каракес, ради которой бросил жену.

Телехит «Великолепный век» обеспечил Байрактару популярность и востребованность. Сегодня артист активно снимается в кино и продолжает завоевывать сердца фанаток по всему миру. Артиста можно увидеть в картинах «Красный Стамбул», «Наследники», «Любовь заставит плакать», «Восход Османской империи» и в других.