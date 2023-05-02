Евгений Тепляков в молодости был довольно хорош собой: ахнете, увидев это фото

Евгений Тепляков прославился благодаря собственной методике воспитания детей. О ней публике стало известно два года назад, когда дочь блогера Алиса в возрасте восьми лет поступила в МГУ.

Многодетный отец стал героем множества телешоу, в которых рассказывал о своих якобы революционных наработках, способных любого ребенка превратить в гения. И сегодня он продолжает вести свой блог на эту тему. Между тем интернет-пользователи нещадно критикуют как образ жизни Теплякова, так и его внешний вид.

Знаменитость не раз обвиняли в деспотизме по отношению к своей жене и восьмерым детям, вынужденным ютиться в однокомнатной квартире. А его образ длинноволосого и бородатого «старца» многих скорее отталкивает, нежели располагает. Между тем в молодости Тепляков был на удивление хорош собой.

В Сети можно увидеть снимок, на котором Евгений еще не обзавелся столь густой растительностью на лице и носил короткую стрижку. К тому же он был в отличной физической форме — в кадр попали его накачанные мускулы.