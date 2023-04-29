Евгений Миронов годами скрывал сына от сурмамы и очень зря: не ребенок, а золото

Евгений Миронов — один из самых скрытных актеров российского кинематографа. Звезда экрана тщательно оберегает от посторонних свою личную жизнь. Женат артист никогда не был, что, впрочем, не помешало ему стать отцом.

В 2020 году поклонники узнали шокирующую новость о том, что у Миронова есть сын по имени Петр. Малыш родился благодаря суррогатной маме, и о его появлении на свет актер решил не распространяться.

Воспитанием Петра артист занимается не один — ему помогает мама Татьяна Петровна. Между тем фанаты не понимают, почему Миронов так долго скрывал своего единственного наследника, который в этом году заканчивает уже третий класс.

Актер явно может гордиться Петром: это не ребенок, а золото. В столь юном возрасте смышленый мальчик может похвастаться большим количеством медалей и всевозможных наград.