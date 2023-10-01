«Евгений — альфонс»: Бабкина сделала честное признание о Горе

Пара была обречена с самого начала.

Личная жизнь Надежды Бабкиной привлекает внимание уже не один год. В прошлом певица была замужем за барабанщиком Владимиром Заседателевым. У пары есть общий сын Данила. Когда Бабкина построила успешную карьеру, она задумалась о душевном спокойствии и поиске любви. На пути исполнительницы возник молодой красавец Евгений Гор.

Начинающий певец покорил сердце ветерана шоу-бизнеса. Маститая звезда встретила своего будущего любовника в далеком 2003 году. За спиной возлюбленных шептались, что Гору нужны от избранницы лишь деньги и популярность. Тем не менее пара провела вместе много лет. Но недавно стало известно о расставании любовников.

Поклонники пытаются найти причины разрыва в прошлых интервью Бабкиной. В 2021 году певица рассказывала «Комсомольской правде», что Евгения часто называли альфонсом. При этом сама исполнительница не реагировала на слухи.

«Никогда не переживала по этому поводу», — заявила Надежда Бабкина.

В отличие от ее мужчины, который принимал злословие слишком близко к сердцу.