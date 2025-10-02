«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово

Когда на Reddit кто-то написал «В Советской России Ева залезает в Синдзи», это был не просто мем. Западные фанаты и правда нашли в советской анимации предтечу «Евангелиона». И хотя Хидэаки Анно в интервью никогда не говорил о влиянии «Союзмультфильма», совпадений оказалось подозрительно много. К тридцатилетнему юбилею франшизы вспоминаем о связи аниме с советским мультиком.

«Возвращение» — прообраз меха-эпоса?

В 1980 году на «Союзмультфильме» вышло «Возвращение» Владимира Тарасова. Короткий (10 минут) фильм о космонавте Платонове, который садит повреждённый корабль вручную, создавался при консультации Алексея Леонова.

Визуально — чистый футуризм: яркие панели, геометричные композиции, мрачный космос. Кадры этого мультфильма пользователи Reddit поставили рядом с «Евангелионом» — и правда, кое-где совпадает цвет, план, перспектива.

Разумеется, сюжета про гигантских роботов и апокалипсис там нет. Но сама атмосфера тревоги, мотив «человек один на один с машиной и судьбой» — очень «евангелионская» по духу.

Россия внутри «Евангелиона»

Впрочем, советский фантом в японском аниме виден и в деталях.

В «Евангелионе» мелькают Су-27К и Як-38 — техника советской школы.

Кадзи в одном из эпизодов смывается именно на советском истребителе.

В ролевой игре «NGE Nerv White Paper» есть персонаж из российского отделения Nerv.

В «Rebuild of Evangelion» Россия вместе с ЕС владеет базой Вифанией и Евой-05.

Наконец, по лору сама Россия — одна из мировых держав после Второго удара, со своей системой Magi и местом в Комитете совершенствования человечества.

Забавная деталь о связи СССР и мира Евы

Фанаты заметили простую вещь: советский футуризм и японская тревожная фантастика легко рифмуются. В СССР делали мультфильмы про космос не как сказку, а как суровую необходимость. «Возвращение» — про то, как память и корни помогают выжить. «Евангелион» — про то, как травма и прошлое ломают героя. Разные акценты, но общий нерв — человек в машине, человек на грани.

Неудивительно, что мем про «советский Евангелион» живёт и ширится. У Анно роботы спасают человечество, у Тарасова космонавта спасают звуки родной деревни. Но и там, и там техника — лишь оболочка для разговора о человеке.

