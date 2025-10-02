Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово

«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово

2 октября 2025 07:58
«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово

Фанаты сравнивают его с мультиком «Союзмультфильма».

Когда на Reddit кто-то написал «В Советской России Ева залезает в Синдзи», это был не просто мем. Западные фанаты и правда нашли в советской анимации предтечу «Евангелиона». И хотя Хидэаки Анно в интервью никогда не говорил о влиянии «Союзмультфильма», совпадений оказалось подозрительно много. К тридцатилетнему юбилею франшизы вспоминаем о связи аниме с советским мультиком.

«Возвращение» — прообраз меха-эпоса?

«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово

В 1980 году на «Союзмультфильме» вышло «Возвращение» Владимира Тарасова. Короткий (10 минут) фильм о космонавте Платонове, который садит повреждённый корабль вручную, создавался при консультации Алексея Леонова.

Визуально — чистый футуризм: яркие панели, геометричные композиции, мрачный космос. Кадры этого мультфильма пользователи Reddit поставили рядом с «Евангелионом» — и правда, кое-где совпадает цвет, план, перспектива.

Разумеется, сюжета про гигантских роботов и апокалипсис там нет. Но сама атмосфера тревоги, мотив «человек один на один с машиной и судьбой» — очень «евангелионская» по духу.

Россия внутри «Евангелиона»

«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово

Впрочем, советский фантом в японском аниме виден и в деталях.

  • В «Евангелионе» мелькают Су-27К и Як-38 — техника советской школы.
  • Кадзи в одном из эпизодов смывается именно на советском истребителе.
  • В ролевой игре «NGE Nerv White Paper» есть персонаж из российского отделения Nerv.
  • В «Rebuild of Evangelion» Россия вместе с ЕС владеет базой Вифанией и Евой-05.

Наконец, по лору сама Россия — одна из мировых держав после Второго удара, со своей системой Magi и местом в Комитете совершенствования человечества.

Забавная деталь о связи СССР и мира Евы

«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово

Фанаты заметили простую вещь: советский футуризм и японская тревожная фантастика легко рифмуются. В СССР делали мультфильмы про космос не как сказку, а как суровую необходимость. «Возвращение» — про то, как память и корни помогают выжить. «Евангелион» — про то, как травма и прошлое ломают героя. Разные акценты, но общий нерв — человек в машине, человек на грани.

Неудивительно, что мем про «советский Евангелион» живёт и ширится. У Анно роботы спасают человечество, у Тарасова космонавта спасают звуки родной деревни. Но и там, и там техника — лишь оболочка для разговора о человеке.

Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали.

Фото: Кадры из аниме «Евангелион», кадры из мультфильма «Возвращение» (1980)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде «Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде Читать дальше 2 октября 2025
«Не хочу, боюсь, никому не нужен»: «Евангелион» вышел ровно 30 лет назад, и ИИ объяснил смысл шедевра так, что поймут даже школьники «Не хочу, боюсь, никому не нужен»: «Евангелион» вышел ровно 30 лет назад, и ИИ объяснил смысл шедевра так, что поймут даже школьники Читать дальше 1 октября 2025
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Читать дальше 30 сентября 2025
Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Читать дальше 3 октября 2025
На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! Читать дальше 3 октября 2025
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита» «”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита» Читать дальше 1 октября 2025
Не ради «ми-ми-ми»: почему Почиту в «Человеке-бензопиле» сделали таким милым? У создателя манги есть по-настоящему мрачный ответ Не ради «ми-ми-ми»: почему Почиту в «Человеке-бензопиле» сделали таким милым? У создателя манги есть по-настоящему мрачный ответ Читать дальше 1 октября 2025
Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле» Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле» Читать дальше 1 октября 2025
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное… «Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное… Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше