Этуша называли самым добрым актером СССР: воры обходили его дом стороной

Персонажи Владимира Этуша на экране чаще всего были отрицательными. Артист прославился как похититель «спортсменки, комсомолки и красавицы» Нины товарищ Саахов и угнетатель игрушек Карабас-Барабас. Но даже такие негодяи получилась у него невероятно харизматичными и вызывали у зрителей положительные эмоции. За это его нарекли самым добрым актером Советского Союза.

Удивительно, что в реальной жизни Владимир Абрамович повторил судьбу одного из своих персонажей — гражданина Шпака из комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Однажды его квартиру обнесли воры точно так же, как и у его экранного героя.

Но финал у этой истории был совсем другим. Узнав, чье имущество присвоили себе злоумышленники, они тут же принесли все обратно — на собственность народного любимца рука не поднималась даже у преступников.