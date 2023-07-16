Этуш сходил с ума по этой актрисе, которая променяла его на старика: ее внешность поражает

Когда Владимир Этуш брал в жены Нинель Мышкову, то не любил ее. Артист испытывал к супруге симпатию, но не более того. Однако совместная жизнь все изменила. Вскоре актер понял, что сходит с ума по своей супруге.

Вот только Мышкова, дожидаясь взаимности, уже охладела к своему избраннику. В ее сердце поселился другой человек. Актриса влюбилась в Антонио Спадавеккиа, который был на 19 лет старше. Недолго думая, знаменитость променяла влюбленного в нее по уши мужа на старика.

Впрочем, и с ним артистка оставалась недолго.

В ее жизни было еще немало мужчин, что неудивительно. Мышкова поражала всех своей неземной красотой: ее большие бездонные глаза и очаровательная улыбка разбили не одно сердце. Режиссеры твердили, что по сравнению с Нинель даже Софи Лорен — серая мышка.

К слову, свое счастье актриса нашла лишь в четвертом браке. Тогда ее мужем стал Виктор Ивченко.