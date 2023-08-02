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Эту звезду реалити-шоу помнят гадким утенком: взгляните, что она с собой сотворила

2 августа 2023 10:45
Эту звезду реалити-шоу помнят гадким утенком: взгляните, что она с собой сотворила

Она выдержала многое, чтобы измениться.

Участница известного реалити-шоу «Каникулы в Мексике-2» Нита Кузьмина изменилась до неузнаваемости. Девушка впервые появилась на экране в 2012 году. Но выглядела модель русско-индийского происхождения совсем иначе.

Во-первых, девушка была обладательницей очень пышной фигуры, а по современным меркам она даже считалась полной. Кроме того, Нита Кузьмина была блондинкой с неухоженными секущимися волосами и широким «клюющим» носом. Но в погоне за идеалом бывшая участница реалити-шоу пошла на все и пережила много дорогостоящих пластических операций. В частности, она сделала более тонкий и изящный нос, установила себе белоснежные виниры и сменила цвет волос.

Теперь Нита Кузьмина щеголяет с густой каштановой шевелюрой. Также девушка сбросила лишние килограммы: возможно, и здесь не обошлось без вмешательств. Но грудь она точно увеличила — об этой операции модель говорит открыто. Кроме того, она регулярно делает инъекции для увеличения и без того пухлых губ. Таким образом, спустя несколько лет и миллионов Кузьмина из полной провинциалки превратилась в настоящую диву.

Эту звезду реалити-шоу помнят гадким утенком: взгляните, что она с собой сотворила
Фото: Кадры из программы "Каникулы в Мексике-2", соцсети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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