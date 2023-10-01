Эту звезду порнографии считали лучшей актрисой в СССР: ее секрет вскрылся случайно

Звезды тоже люди, и у них есть свои скелетики в шкафу. Другое дело, что все тайное становится явным, и тогда случаются грандиозные скандалы, из-за которых вся карьера идет коту под хвост.

В лишенном секса СССР лучшей зарубежной актрисой считали звезду порнографии. Разумеется, тогда никто не знал, что очаровательная блондинка с экрана промышляла темными делишками. В противном случае чиновники наверняка отказались бы от покупки комедии «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро в главной роли.

Среди советских зрителей лента была безумно популярна. Впрочем, весь мир рукоплескал режиссеру и актерскому составу. Этого успеха могло и не быть: виной тому один эпизод из прошлого обольстительной артистки.

Прежде чем обрести известность, Монро снималась для эротических календарей, призванных поднять боевой дух солдат американской армии во время Второй мировой.

После окончания войны от выгодной подработки, которая в те времена считалась самой настоящей порнографией, красотка не отказалась. При этом она уже появлялась в кино.

В один прекрасный день какой-то внимательный мужчина заметил, что с экрана и календаря на него смотрит одна и та же женщина. Казалось, катастрофы не избежать. Но ситуацию спас Хью Хефнер. Основатель Playboy выкупил эротичное фото и пустил его в массы, тем самым расширив границы дозволенного. Все это пошло на руку Монро — теперь режиссеры могли со спокойной душой использовать ее сексуальность.