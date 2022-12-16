Эту женщину Кобзон умолял уйти от мужа с дочкой, но получил отказ (фото)

Иосиф Кобзон за годы жизни трижды связывал себя узами брака. Его женами были Вероника Круглова, Людмила Гурченко и Нинель Дризина, которая прожила с ним до самой смерти. При этом большинство из поклонников не догадываются, что в начале карьеры артист страдал от безответных чувств к актрисе Алефтине Евдокимовой.

В то время Евдокимова была звездой Малого театра и блистала сразу в нескольких постановках. Она воспитывала дочь Татьяну от мужа Гасана Тутунова. Кобзон же считался известным певцом и собирал на своих выступления большое количество поклонников, и его нисколько не смущало, что артистка замужем.

В течение долгого времени музыкант старательно ухаживал за Евдокимовой. Он дарил ей и дочери цветы и ходил на все ее спектакли. Артистка всегда отвергала его, пыталась быть строгой и грубой в разговорах, ведь боялась ревности своего супруга.

На самом же деле Кобзон, как позднее рассказала знаменитость, был симпатичен ей. Однажды она даже согласилась посетить его концерт, а после позволила ему проводить ее до дома. И в конце этой прогулки Кобзон неожиданно сделал ей предложение руки и сердца. Он просил избранницу уйти от своего мужа и вместе с дочерью жить с ним.

Евдокимова отказала музыканту и вернулась к своему избраннику. Спустя годы она признавалась, что стыдится своего поведения, ведь была чересчур груба с артистом, который не побоялся раскрыть ей свои чувства.