Эту записку нашли в вещах Бодрова после его гибели: содержание доведет вас до слез

Об искренней и большой любви между Сергеем Бодровым и его супругой можно судить хотя бы потому факту, что до сих пор женщина ни разу не была замечена в отношениях с другим. Она нередко признавалась, что даже спустя долгие годы после трагедии в Кармадонском ущелье знаменитый избранник остается главным мужчиной в ее жизни, которого уже никто не сможет заменить.

И поклонники уверены, что чувства актера к Светлане были настолько же сильными. В этом людей убедила трогательная записка, которая была найдена после гибели Бодрова. На листке бумаги супруга артиста написала, что семья очень любит его. Эту, на первый взгляд простую, но все таки очень важную фразу мужчина хранил на протяжении целого года. И когда отправился на очередные съемки, взял милое послание от жены с собой.

Именно эту записку и обнаружили в вещах Сергея.