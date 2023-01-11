Эту выходку Ольге Бузовой припоминают много лет: сегодня о таком даже думать стыдно

Ольгу Бузову не раз поднимали на смех. Артистка пытается петь, но покорить публику выдающимися вокальными данными не может, пробует играть в театре, но вызывает у зрителей лишь отвращение, открывает очередной бизнес, но в кратчайшие сроки терпит убытки.

Попробовала теледива себя и в качестве писательницы. В свое время она выпустила книгу «Цена счастья», в которой, посчитав себя коучем по гармоничным отношениям, раскрывала секреты своего счастливого брака с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Брак этот оказался настолько «счастливым», что распался в 2016 году. Бузова со скандалом развелась со спортсменом, обвинив его в измене, после чего принялась ходить по ток-шоу, рассказывая о своей несчастной женской доле.

Поклонникам, которые еще вчера выкладывали немаленькие деньги за мудрые советы Бузовой о семейной жизни, пришлось признать, что она оказалась сапожником без сапог. Многие до сих припоминают знаменитости этот провал. Между тем сегодня ее книгу можно приобрести за 170 рублей, что не так уж и дорого для цены счастья.