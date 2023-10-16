Эту вопиющую ошибку Вицина оставили в «Кавказской пленнице»: замечали только педагоги

Многие дети считают, что русский язык учить необязательно, ведь все мы и так на нем говорим. Зачем штудировать то, что ты знаешь с рождения? Однако вскоре маленькие ленивцы понимают, что язык полон сложностей и «подводных камней», которые невозможно постичь даже за 11 лет учебы. Речевые и грамматические ошибки то и дело просачиваются в кинематограф.

Совершают оплошности не только современные российские актеры: провалы случались и у маститых звезд советского кино. В картине «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Георгий Вицин произносит культовую фразу: «Чей туфлЯ? А... мое, спасибо!» В короткой реплике допущено сразу несколько ошибок.

Во-первых, ударение падает на первый слог: тУфля. Во-вторых, перед нами существительное женского рода. Следовательно, правильно сказать: «Чья тУфля? Моя!» Впрочем, скорее всего, артист намеренно исказил грамматику, чтобы вызвать смех у зрителя.