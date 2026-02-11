Эту «военную» сказку из СССР японцы сочли гениальной — а вот на родине «глумление над фольклором» не простили

Фильм «Кащей Бессмертный» Александра Роу, вышедший в прокат в 1945 году, — уникальный пример советского кино. Созданная в разгар войны сказка была задумана как аллегория борьбы с фашизмом, но на родине ее приняли прохладно. И только в Японии смогли оценить по достоинству.

Работа над картиной началась в 1943 году. Сценарий, сшитый из мотивов разных русских сказок, вызвал шквал критики от Алексея Толстого и чиновников, обвинивших авторов в «глумлении над фольклором».

Несмотря на это, съемки получили зеленый свет. В главных ролях снялись Сергей Столяров в образе богатыря Никиты Кожемяки и Георгий Милляр, который после Бабы-Яги с неохотой, но гениально сыграл самого Кащея.

Производство было трудным. Натуру снимали в Алтайском крае, построив для кадра целую деревню. Сцены в «Кащеевом царстве» снимали в Сталинабаде на устаревшем оборудовании, где Милляр даже получил сотрясение мозга во время поединка. Актриса Галина Григорьева (Марья Моревна) играла в парике, так как после тифа ее остригли наголо.

В СССР фильм, хоть и вышел в день Победы, не стал массовым хитом. Критики упрекали его в излишней патетике и «сказочной пропаганде». Однако в Японии, где в послевоенные годы активно изучали советскую культуру, картина была встречена с энтузиазмом.

В журнале «Совэто эйга» ее ставили в пример как эталон патриотического искусства, подчеркивая силу аллегории, где Кащей олицетворял абсолютное зло, а русский богатырь — несгибаемое сопротивление. Таким образом, сказка, не оцененная дома, стала культурным мостом и предметом восхищения за рубежом.