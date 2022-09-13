Эту вещь видели почти в каждом советском фильме: теперь это мусор

«Духовой оркестр», «Москва слезам не верит» и даже экранизация «Двенадцати стульев» — все эти и многие другие советские ленты объединяет факт, о котором даже не задумывались некоторые зрители. В картинах можно встретить сцены богато накрытого стола, в центре которого находится роскошная супница. Из большой посуды первое блюдо аккуратными половниками разливали гостям по тарелкам. Во времена СССР супница была признаком богатства и успеха, особенно если тарелки и столовые приборы были ей в тон, из одного сервиза.

Но постепенно ее популярность начала сходить на нет. Со временем советские люди начали ставить супницы лишь на большие застолья вместо ежедневных обедов. А потом и вовсе пришли к тому, что разливать супы сразу по тарелкам куда проще и быстрее. В некоторых домах супницы остались как атрибут прошлого — люди хранили в них конфеты, таблетки и даже деньги. А большинство современных россиян, которым супницы из сервизов доставались по наследству, не загромождали квартиры и попросту выкидывали эту посуду.