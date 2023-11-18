Эту вещь Кейт Миддлтон носит уже 20 лет: странно, учитывая, сколько у нее денег

Кейт Миддлтон в Великобритании давно признали иконой стиля, душкой и лапочкой. А все потому, что герцогиня не просто одевается с иголочки, ведь она еще и не гнушается носить на публике одну и ту же одежду дважды, а то и трижды.

Оно и правильно: за последние годы доверия к королевской семье у народа все меньше. А вопросов о том, зачем кормить этих отживших свое «нахлебников», все больше. Неизвестно, готовится ли Миддлтон к бедной жизни или просто хочет быть «как все». Однако рачительность и бережливость у супруги принца Уильяма явно в наличии.

Иначе как объяснить тот факт, что недавно на одном из светских выходов герцогиню Кембриджскую заметили в черной шляпке, которую та приобрела аж в 2006 году. Тогда она еще даже женой будущего монарха не была.

Шляпка, кстати, не простая, а созданная самим Филиппом Трейси. Правда, она пролежала в шкафу у Миддлтон 20 лет. Но разве это срок для хорошей вещи, которая наконец-то дождалась своего часа?