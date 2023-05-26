Эту важную сцену удалили из «Титаника», а ведь она многое объясняет: будете поражены

Фильм снят много лет назад, но ошибки находят до сих пор.

Пожалуй, в мировом кинематографе нет ни одной ленты, в которой обошлось бы без нестыковок и ляпов. Ошибки случаются и у легендарных режиссеров, и у начинающих творцов. А внимательный зритель «опечаток» не прощает. Не обошла «ошибочная» участь стороной даже такой эпохальный фильм, как «Титаник». А от режиссерского ляпа пострадал Леонардо ДиКаприо.

Киношедевр построен Джеймсом Кэмероном на двух четких сюжетных линиях. Первая: 1912 год, события на «Титанике» и рвущие душу перипетии Роуз и Джека, оказавшихся на тонущем корабле. Вторая: год 1996, когда постаревшая Роуз рассказывает свою версию случившегося в 1912-м. Душещипательную историю старушка вещает охотнику за богатствами и его команде.

Услышав версию Роуз, одна из коллег охотника произносит весьма странные слова. Она говорит, что в команде ничего не слышали о Джеке и не смогли найти ни одного следа его существования. Что странного в этих словах женщины? То, что в команде впервые услышали о Джеке от Роуз. Зачем же и когда же они его искали?

Такой серьезный ляп не продиктован забывчивостью режиссера. Он возник из-за роковой ошибки на монтаже «Титаника». Сцену с тем, как Роуз делает изрядный перерыв в своем рассказе о Джеке, безжалостно вырезали. Именно в момент этого перерыва охотники за сокровищами и искали следы существования самоотверженного парня, пишут в Дзен-канале CinemaTrevel.