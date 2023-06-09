Эту уморительную комедию Гайдая незаслуженно забыли в России: даже киноманы не видели

Леонид Гайдай создал множество невероятных, ставших легендарными и культовыми в СССР и за его пределами комедийных фильмов. Однако одну из картин режиссера незаслуженно позабыли. Да и вы смотрели ее вряд ли.

Речь идет о фильме «За спичками». В прекрасном «летнем» и легком творении Гайдая звучит музыка композитора Александра Зацепина. А также играет звездный состав актеров. И даже одну из песен исполнил лично Иосиф Кобзон. Но все озвученные «вложения» не спасли комедию от незаслуженного забвения.

Советский зритель так и не узнал о ленте. Хотя по сюжету, актерскому касту и режиссуре картина «За спичками» вполне могла встать в один ряд с комедиями «Берегись автомобиля», «Кавказская пленница» или даже «Ирония судьбы». Ведь только один Евгений Леонов в главной роли дорогого стоит. Да к тому же в компании с Георгием Вициным и Галиной Польских.