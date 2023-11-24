Эту традицию времен Древней Руси соблюдаем до сих пор: на самом деле она очень жуткая

Даже современные люди склонны придерживаться некоторых суеверий, повторяя те фразы, которые передаются в их семьях из поколения в поколение. Причем истоков таких традиций большинство уже и не знает.

Это относится к распространенной ситуации, которая возникает при встрече или прощании. Люди тут же одергивают друг друга, припоминая, что обмениваться любезностями через порог нельзя. А гостеприимные хозяйки всегда стараются заманить знакомых в дом, чтобы те не стояли у двери.

На самом деле у этой традиции довольно жуткие корни, которые идут еще с Древней Руси. Язычники не желали расставаться с родственниками после смерти. Тела умерших сжигали, а их прах закапывали у порога дома. Считалось, что таким образом (оставляя в защищенном семейном пространстве) покойных оберегают, чтобы тех не растерзали духи.

А раз человек уже покинул этот мир, то беспокоить его прах пустой болтовней не стоило. Вот почему наши предки старались не вести беседы на пороге, приглашая гостей в дом. Эту традицию удалось искоренить только после принятия христианства — тогда умерших начали хоронить на кладбище.