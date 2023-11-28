Эту традицию считали дикой и западной: удивитесь, но ее соблюдали женщины на Руси

Сегодня принято сочувствовать тяжелой доли женщин из царской России. Наши современники уверены, что простолюдинки из XIX века трудились в поте лица, света белого не видели и не могли рассчитывать на то, чтобы выйти замуж по любви. Удивительно, но многие крестьянки вполне могли отказаться от брака.

Историк Джон Бушнелл изучал старообрядческое крестьянство и узнал любопытные факты о «бабьем бунте». В некоторых деревнях число незамужних женщин могло доходить до 40% или и вовсе до 70%. Барышни массово восставали против приписанной им гендерной роли, если находили для этого рациональное обоснование.

Девушки понимали: порой женитьба им совсем ни к чему. Старообрядческие крестьянки не выходили замуж за «абы кого». Если брак был невыгоден, то жительницы деревень предпочитали оставаться «в девках», а не размениваться на недостойных ухажеров.