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Эту традицию считали дикой и западной: удивитесь, но ее соблюдали женщины на Руси

28 ноября 2023 16:00
Эту традицию считали дикой и западной: удивитесь, но ее соблюдали женщины на Руси

Крестьянки оказались не так просты.

Сегодня принято сочувствовать тяжелой доли женщин из царской России. Наши современники уверены, что простолюдинки из XIX века трудились в поте лица, света белого не видели и не могли рассчитывать на то, чтобы выйти замуж по любви. Удивительно, но многие крестьянки вполне могли отказаться от брака.

Историк Джон Бушнелл изучал старообрядческое крестьянство и узнал любопытные факты о «бабьем бунте». В некоторых деревнях число незамужних женщин могло доходить до 40% или и вовсе до 70%. Барышни массово восставали против приписанной им гендерной роли, если находили для этого рациональное обоснование.

Девушки понимали: порой женитьба им совсем ни к чему. Старообрядческие крестьянки не выходили замуж за «абы кого». Если брак был невыгоден, то жительницы деревень предпочитали оставаться «в девках», а не размениваться на недостойных ухажеров.

Фото: Кадр из сериала «Славяне» (2021)
Алла Новикова
Алла Новикова
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