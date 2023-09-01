Эту традицию на День знаний придумали еще в СССР: сейчас от нее все отказываются

Все больше и больше учащихся изменяют многолетнему правилу.

Обычай дарить цветы учителям в честь Дня знаний появился еще во времена СССР. В 1984 году власти страны официально ввели новый праздник, а юные ученики с родителями решили именно цветами поощрять работников школы.

Однако в последние годы школьники все чаще отказываются от давнишней традиции. В моду входит акция «Дети вместо цветов», которую, например, поддержали Елизавета Боярская и Юлия Снигирь. Суть ее в том, что родители покупают один большой букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправляют в благотворительные фонды, которые помогают детям.

Акция, по данным СМИ, приносит значительные результаты. Фонд «Подсолнух», например, только с помощью пожертвований в честь Первого сентября в прошлом году смог оплатить лечение для 89 детей и собрать практически пять с половиной миллионов рублей.

И большинство молодых родителей активно поддерживают инициативу. В социальных сетях Снигирь получила сотни комментариев, в которых предложение артистки хвалят и делятся своим опытом. И предлагают отказываться от давнего обычая в пользу помощи близким.