Эту традицию Елизавета II соблюдала с детства и до самой смерти: сейчас многим покажется дикой

Елизавета II была ярым примером консерватизма и даже какой-то патологической приверженности к определенным привычкам, делами и ритуалам. Королева, например, с самого детства и до глубокой старости всем сердцем и душой обожала верховую езду, лошадей, а дома разводила собак породы корги.

Была у Лилибет еще одна привычка, которая сегодня большинству людей покажется странной и даже дикой. Но у монархов свои причуды. Каждый день королева просыпалась ровно в 9:00 утра. Но не под звуки обычного будильника, который у каждого стоит на прикроватной тумбочке.

Ежедневно монарха будил самый что ни на есть настоящий волынщик: он играл у нее под окнами. Традиционные будильники и уж тем более гаджеты вроде смартфонов правительница Великобритании отказывалась использовать наотрез. Во всех домах и замках королевы всегда был волынщик. За исключением Сандрингема, ведь музыканту в королевском жилище было попросту негде расположиться.