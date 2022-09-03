Эту тайну Любовь Орлова хранила до самой смерти: теперь узнали все

Любовь Орлова была вечно молодым секс-символом советского кино. Но уже тогда ходили слухи, что актриса занижает свой настоящий возраст. Официально она родилась в 1902 году.

В СССР паспорта ввели лишь в 30-е годы – и часто в качестве даты рождения можно было назвать любой год.

«Дом кино» рассказывает, как в 60-е годы великой Фаине Раневской предложили сыграть роль бабушки героини Орловой. И тогда Раневская воскликнула:

«Мы с Любочкой ровесницы! Это сколько же должно быть Любочкиной бабушке, доживи она до наших дней!».

Официально Фаина Раневская была старше Любови Орловой на 6 лет, однако Раневская честно признавалась, что «убавила» себе пару лет в документах.

Если верить Раневской, Любовь Орлова могла занизить свой возраст на целых 8 лет, а ее годом рождения был 1894-й.