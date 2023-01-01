Эту сюжетную дыру в фильме «Один дома» не поймут те, кто родился в 80-е: зумеры негодуют

За последние три десятилетия мир кардинально изменился. Очень часто нынешняя молодежь негодует, когда смотрит фильмы 90-х, и нередко принимает ту реальность за киноляпы. Недавно первые две части картины «Один дома» подверглись критике юного зрителя.

Пользователь Сети обратил внимание на то, что у семейства Макалистеров не было мобильного телефона. Возмущенный зритель написал: «Не надо мне говорить, что тогда у них не было сотовых телефонов, потому что они были. А в 1990 году начали появляться карманные телефоны меньшего размера».

Пост зумера вызвал бурный отклик у поколения постарше. Один пользователь отметил, что в то время позволить себе мобильники могли лишь очень немногие. К тому же, те модели были крайне ненадежными и приносили больше неудобств, чем пользы. Другой комментатор согласился с тем, что в конце 80-х годов мобильные телефоны встречались крайне редко и дополнил, что они совершенно не работали за границей. Еще один пользователь отметил, что даже в конце 90-х в его школе лишь у одного ребенка из тысячи был сотовый.