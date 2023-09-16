Эту стюардессу признали самой красивой в мире: россияне плюются, увидев девушку
Мнение публики разделилось.
Имя Мейбел Гу стало известно во всем мире после случайной публикации. Снимок девушки, работающей бортпроводницей в авиакомпании AirAsia, опубликовал один из пассажиров в своем блоге. И пользователи Сети со всего мира единогласно признали ее самой красивой стюардессой.
Как отмечали подписчики, Мейбел отличается красотой и харизмой. Ее смело можно назвать утонченной, а вместо работы в авиакомпании она могла бы построить успешную модельную карьеру.
Однако российские пользователи социальных сетей не согласились с общественным мнением. Они уверены, что Мейбел точно нельзя признать самой красивой бортпроводницей, поэтому все похвалы преувеличены.
«Я на такую „красавицу“ даже внимания не обратил бы...», «Обычная девушка. Просто симпатичная», «Ничего красивого не вижу», — делится мнением публика.