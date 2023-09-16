Эту стюардессу признали самой красивой в мире: россияне плюются, увидев девушку

Имя Мейбел Гу стало известно во всем мире после случайной публикации. Снимок девушки, работающей бортпроводницей в авиакомпании AirAsia, опубликовал один из пассажиров в своем блоге. И пользователи Сети со всего мира единогласно признали ее самой красивой стюардессой.

Как отмечали подписчики, Мейбел отличается красотой и харизмой. Ее смело можно назвать утонченной, а вместо работы в авиакомпании она могла бы построить успешную модельную карьеру.

Однако российские пользователи социальных сетей не согласились с общественным мнением. Они уверены, что Мейбел точно нельзя признать самой красивой бортпроводницей, поэтому все похвалы преувеличены.