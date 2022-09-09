Эту странную традицию королева Елизавета соблюдала до самой смерти

Елизавета II стала королевой в 25-летнем возрасте в 1952 году. За прошедшие годы она смогла создать собственные монаршие традиции, но часть обычаев переняла от прежних правителей. Оказалось, что в покоях королевы, как и у ее предшественников, не было будильника. Вместо этого ей помогал проснуться музыкант — волынщик, играющий под окнами каждую четверть часа, начиная с 9 утра. Личный исполнитель был еще у королевы Виктории с 1843 года. На время Второй мировой войны эта традиция прерывалась, но после ее окончания работа волынщика была возобновлена.

Причем музыкант должен был следовать за Елизаветой II в любую резиденцию — Балморал, Виндзорский замок или Букингемский дворец. Он имел официальную должность при дворе.

При этом королеве не были чужды современные явления. Например, она отправила послание на Луну вместе с американцами Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином в 1969 году и стала девушкой Бонда в короткометражке с участием Дэниэла Крэйга в 2012 году. За роль Елизавете II даже вручили кинопремию BAFTA.