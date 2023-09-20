Эту странную рыбу в СССР любили все без исключения: сейчас никто не купит

Советская рыбная промышленность могла похвастаться большим количеством морских и речных обитателей. Продукты на прилавки доставляли со всех уголков мира, а одним из самых необычных товаров была рыба пристипома.

Появилась она после того, как советские рыбаки начали промысел у берегов Гавайских островов. Ихтиолог, работавший на том рейсе, определил ее именно как пристипому, однако совершил ошибку, перепутав с кабан-рыбой. Но название прижилось в народе, и спустя некоторое время на прилавках можно было встретить рыбок с весьма необычным именем.

Сначала советские граждане старались обходить ее стороной, но со временем все оценили необычный и сочный вкус. Покупатели жарили пристипому, солили и запекали, а в народе даже начали распространяться анекдоты, посвященные ей.

Но уже через несколько десятилетий рыба неожиданно пропала из магазинов. Как оказалось, не только советские, но и западные рыбаки охотились за ней, поэтому за годы популяция заметно сократилась. К тому же многие были заражены паразитами, из-за чего не могли попасть в магазины.

В итоге власти полностью отказались от промысла пристипомы. Рыба исчезла с прилавков и до сих пор так и не появилась, хоть и была одной из самых популярных в стране.