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Эту странность в поведении Киркорова объясняет гороскоп: вот чем его наградил Телец

16 ноября 2023 13:45
Эту странность в поведении Киркорова объясняет гороскоп: вот чем его наградил Телец

Во всем виновата астрология.

Многие россияне со скепсисом относятся к гороскопам и делению людей на знаки зодиака. Однако это не отменяет огромного культа астрологии, которого придерживаются миллионы жителей России. Верят в то, что характер человека обусловлен созвездием, и отечественные знаменитости. Не исключением стал и Филипп Киркоров.

Поп-король появился на свет 30 апреля. По знаку зодиака он Телец. Таких людей описывают как любителей эпатажа, жаждущих внимания публики, неисправимых гедонистов — артист вполне соответствует этим характеристикам. Очередную громкую выходку исполнитель совершил во время вручения премии журнала «ОК!».

Киркоров заявил, что он добрый и мягкий человек. Однако его, как других Тельцов, не стоит злить. В подтверждение своих слов звезда сдвинула шторку на очках, прикрыв глаза зловещей красной пеленой. Оказывается, стильный аксессуар певец носит с 2004 года.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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