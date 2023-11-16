Эту странность в поведении Киркорова объясняет гороскоп: вот чем его наградил Телец

Многие россияне со скепсисом относятся к гороскопам и делению людей на знаки зодиака. Однако это не отменяет огромного культа астрологии, которого придерживаются миллионы жителей России. Верят в то, что характер человека обусловлен созвездием, и отечественные знаменитости. Не исключением стал и Филипп Киркоров.

Поп-король появился на свет 30 апреля. По знаку зодиака он Телец. Таких людей описывают как любителей эпатажа, жаждущих внимания публики, неисправимых гедонистов — артист вполне соответствует этим характеристикам. Очередную громкую выходку исполнитель совершил во время вручения премии журнала «ОК!».

Киркоров заявил, что он добрый и мягкий человек. Однако его, как других Тельцов, не стоит злить. В подтверждение своих слов звезда сдвинула шторку на очках, прикрыв глаза зловещей красной пеленой. Оказывается, стильный аксессуар певец носит с 2004 года.