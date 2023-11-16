Эту странность с наградами Шарапова заметили только фронтовики: дело вот в чем

Телефильм «Место встречи изменить нельзя» с первых серий стал по-настоящему культовым. Остросюжетный детектив не теряет своей актуальности, однако даже самые преданные зрители не всегда замечают неожиданные ляпы, которые позволили себе Станислав Говорухин и его съемочная группа.

Как пишут авторы Дзен-канала «Novate: Идеи для жизни», больше всего вопросов вызывают медали, которые можно увидеть на груди Владимира Шарапова. Например, рядом друг с другом расположены медали «За освобождение Праги» и «За оборону Ленинграда», что практически невозможно, ведь Шарапов вряд ли мог участвовать в боевых действиях на всех фронтах Великой Отечественной войны.

Помимо этого, польская награда «Виртути Милитари» выглядит недостоверно. На правильной ленте на груди Шарапова на самом деле висит крест послевоенных времен под названием «Крест заслуги».

При этом в романе братьев Вайнеров, на котором был основан сценарий, не допущены подобные ошибки. Они с большой скрупулезностью подошли к боевым заслугам героя и описали их максимально точно.