Эту спортсменку признали самой красивой в мире: ее фото без одежды многое объясняет

Часто спортсменки оказываются в центре внимания не только благодаря своим победам. Многие из них еще и невероятно красивы, поэтому решают оголиться на публику.

Больше остальных в этом плане отличилась немка Алиса Шмидт. Ее горячие фото на дают покоя пользователям Сети. Блондинку признали самой красивой легкоатлеткой в мире. Поклонники с удивлением отмечают, что ее фигура, несмотря на активные занятия спортом, остается невероятно женственной и привлекательной.

У знаменитости нет перекачанных мускулов — только узкая талия, округлые бедра, подтянутая грудь и стройные ноги. Глядя на Алису, трудно поверить, что она с семилетнего возраста профессионально занимается бегом. Кроме того, Шмидт, пропадая в спортивном зале, не прочь потягать железо.

Красотка не испытывает недостатка в поклонниках, но пока карьера для нее остается на первом месте. К своим 24 годам Алиса не вышла замуж и не стала матерью.