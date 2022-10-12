Эту советскую звезду пытался переманить Голливуд: вмешались чиновники

Людмила Чурсина по праву считается одной из главных актрис СССР. Ее фильмы зрители до сих пор смотрят с упоением. Как оказалось, знаменитость могла бы построить успешную карьеру в Голливуде, но обстоятельства сложились иначе.

Иностранные продюсеры заметили Чурсину после фильма «Журавушка» Николая Москаленко. Картина была с триумфом встречена во всем мире, а Одри Хепберн даже вручила приз за главную женскую роль артистке на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Спустя же некоторое время знаменитости поступило предложение: трехлетний контракт в Голливуде на 15 фильмов.

Артистка не ожидала такого предложения. Пока она размышляла, необходимо ли соглашаться, ее вызвали партийные чиновники. В частном разговоре они поставили Чурсину перед фактом: знаменитости нечего делать в Голливуде, так что ее международная карьера не может состояться.

«Мы, конечно, очень рады, что вас так ценят в Голливуде. Но представьте, вдруг вам там предложат раздеться в фильме. Что тогда? А вы ведь член КПСС, обнажаться вам не к лицу», — именно так аргументировала свой отказ партия.

В итоге Чурсина осталась в СССР. Она приняла участие еще во множестве знаменитых фильмов, но так и не смогла поработать с иностранными коллегами.