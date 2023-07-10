Эту советскую сказку до сих пор обожают дети: удивитесь, но она оказалась «краденной»

Не одно поколение читателей признает «Приключения Незнайки и его друзей» самой любимой сказкой. Дети остаются в восторге от доброй истории про маленьких человечков. Не теряет своей популярности и мультипликационная версия. При этом далеко не все знают, что Николай Носов не придумал эту историю, сделавшую его литературной звездой.

Как оказалось, еще в детстве он прочитал сказку Анны Хвольсон «Царство малюток». В течение многих лет он держал в голове историю про маленьких жителей городка и их приключения. И однажды решил написать свою версию этой книги.

Из «Царства малюток» Носов позаимствовал мифологию всего произведения и даже имя главного героя. И уже после добавил полет на воздушном шаре, путешествие на Луну и другие приключения.

Читатели остались в восторге от сказки Носова. Они не догадывались, что он не является автором сюжета, ведь книги Хвольсон не издавались после революции. А сам писатель долгие годы хранил эту тайну.