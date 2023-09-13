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Эту советскую певицу до сих пор обожают в России: не поверите, за что попала в черные списки

13 сентября 2023 07:30
Эту советскую певицу до сих пор обожают в России: не поверите, за что попала в черные списки

Долгое время артистка не могла выступать в родной стране.

Аида Ведищева за время своей непродолжительной карьеры успела выпустить несколько композиций, ставших настоящими хитами. Именно она исполнила «Песенку о медведях», которая звучала в комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а также танго «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки». Публика была уверена, что наблюдает становление новой звезды советской эстрады, но жизнь Ведищевой сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что артистка на пике своей карьеры попала в так называемые черные списки. Власти страны решили, что она не должна выступать из-за своей «национальности и неблагонадежности», поэтому композиции Ведищевой исполняли другие музыканты.

Чтобы иметь возможность заниматься творчеством и дальше, певица была вынуждена эмигрировать в США. Там ей удалось построить успешную карьеру и даже запустить собственное телевизионное шоу.

Поклонники до сих пор осыпают артистку комплиментами. В социальных сетях они расхваливают талант Ведищевой и признают ее одной из главных певиц своего поколения.

«Такого вокала в новой истории мы не услышим», «Прекрасная женщина, прекрасное исполнение», «Этот шедевр неподвластен времени», — пишут пользователи Сети.

Эту советскую певицу до сих пор обожают в России: не поверите, за что попала в черные списки

Фото: Кадр из документального фильма «Аида Ведищева. Играя звезду» (2021), @gtrftv / youtube.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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