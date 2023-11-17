Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эту советскую актрису все осуждали за роман с женатым Бондарчуком: не зря пошла на такую связь

Эту советскую актрису все осуждали за роман с женатым Бондарчуком: не зря пошла на такую связь

17 ноября 2023 20:45
Эту советскую актрису все осуждали за роман с женатым Бондарчуком: не зря пошла на такую связь

Время расставило все по своим местам.

Ирина Скобцева пополнила ряды актрис-разлучниц, которые увели чужих мужей. На съемках ленты «Отелло» она закрутила роман с женатым коллегой Сергеем Бондарчуком. Их связь стала причиной настоящей драмы.

Инна Макарова не сразу поверила слухам о том, что у ее избранника интрижка с другой. Возлюбленные воспитывали дочь, в их семье все было хорошо. Однако момент, когда знаменитости пришлось посмотреть правде в глаза, все же настал.

Многие женщины прощают измену, но этот не тот случай. Артистка поставила жирную точку в своем браке. Для предателя это тоже стало ударом. Сергей Федорович тяжело переживал разрыв, пока его любовницу осуждали за то, что она разрушила чужое счастье. И лишь время показало, что все было не напрасно.

Остаток своей жизни разоблаченные любовники провели вместе. У них появились двое детей — Алена и Федор. Брат и сестра продолжили дело родителей и нашли свое место в мире российского кино.

Эту советскую актрису все осуждали за роман с женатым Бондарчуком: не зря пошла на такую связь
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Война и мир» (1965-1967)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше