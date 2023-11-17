Эту советскую актрису все осуждали за роман с женатым Бондарчуком: не зря пошла на такую связь

Ирина Скобцева пополнила ряды актрис-разлучниц, которые увели чужих мужей. На съемках ленты «Отелло» она закрутила роман с женатым коллегой Сергеем Бондарчуком. Их связь стала причиной настоящей драмы.

Инна Макарова не сразу поверила слухам о том, что у ее избранника интрижка с другой. Возлюбленные воспитывали дочь, в их семье все было хорошо. Однако момент, когда знаменитости пришлось посмотреть правде в глаза, все же настал.

Многие женщины прощают измену, но этот не тот случай. Артистка поставила жирную точку в своем браке. Для предателя это тоже стало ударом. Сергей Федорович тяжело переживал разрыв, пока его любовницу осуждали за то, что она разрушила чужое счастье. И лишь время показало, что все было не напрасно.

Остаток своей жизни разоблаченные любовники провели вместе. У них появились двое детей — Алена и Федор. Брат и сестра продолжили дело родителей и нашли свое место в мире российского кино.