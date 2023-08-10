Эту советскую актрису у нас считают дурнушкой: на Западе от нее в восторге

Поклонники не могут прийти к единому мнению.

Светлана Светличная прославилась как королева эпизодов. Режиссеры приглашали артистку на яркие роли из-за ее необычной для советского человека внешности. «Бриллиантовая рука», «Им покоряется небо», «Не самый удачный день» и другие картины сделали ее популярной, но постановщики не решались дать Светличной полноценную драматическую роль.

В западных странах публика, наоборот, была в восторге от звезды экрана. Светличную неизменно включали в состав делегаций, и она успела побывать за границей множество раз, неизменно сталкиваясь с сотнями комплиментов и признаниями в любви.

Российский же зритель так и не оценил внешность Светличной. Пользователи Сети до сих пор уверены, что артистка не отличается красотой и не заслуживает такого количества комплиментов.