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Эту советскую актрису у нас считают дурнушкой: на Западе от нее в восторге

10 августа 2023 20:30
Эту советскую актрису у нас считают дурнушкой: на Западе от нее в восторге

Поклонники не могут прийти к единому мнению.

Светлана Светличная прославилась как королева эпизодов. Режиссеры приглашали артистку на яркие роли из-за ее необычной для советского человека внешности. «Бриллиантовая рука», «Им покоряется небо», «Не самый удачный день» и другие картины сделали ее популярной, но постановщики не решались дать Светличной полноценную драматическую роль.

В западных странах публика, наоборот, была в восторге от звезды экрана. Светличную неизменно включали в состав делегаций, и она успела побывать за границей множество раз, неизменно сталкиваясь с сотнями комплиментов и признаниями в любви.

Российский же зритель так и не оценил внешность Светличной. Пользователи Сети до сих пор уверены, что артистка не отличается красотой и не заслуживает такого количества комплиментов.

«Мне она почему-то никогда не казалась красивой», «Серая мышь», «Ничего особенного», — делятся мнением пользователи Сети.

Эту советскую актрису у нас считают дурнушкой: на Западе от нее в восторге
Фото: Кадры из фильмов "Бриллиантовая рука"1968, "Иван Васильевич меняет профессию" 1973, "Три плюс два" 1963,"Стряпуха" 1965
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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