Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эту советскую актрису ненавидят до сих пор: красивая, но без таланта

Эту советскую актрису ненавидят до сих пор: красивая, но без таланта

3 сентября 2023 13:45
Эту советскую актрису ненавидят до сих пор: красивая, но без таланта

Ее популярность вызывает вопросы.

Советский кинематограф считался средоточием звезд экрана. До сих пор ностальгирующие по тем временам россияне говорят, что тогда в кадре оказывались лишь настоящие таланты, которые точно не попадали в фильм по блату.

Однако с этим мнением согласны далеко не все. Например, одну из советских актрис и сейчас ожесточенно критикуют в Сети.

Речь идет о Наталье Варлей, которая прославилась благодаря роли в «Кавказской пленнице». До этого она была цирковой артисткой и даже не задумывалась о будущем в кино.

Леонид Гайдай выбрал ее из многих других красавиц за детскую непосредственность и ловкость. Но, как считают хейтеры, на этом все положительные качества актрисы заканчиваются. А некоторым зрителям и вовсе поведение Варлей в кадре показалось неестественным, как и ее мимика.

Что же касается таланта, то критики уверяют, что актриса осталась героиней одной роли. Более того, даже голос свой она так и не подарила персонажу.

Эту советскую актрису ненавидят до сих пор: красивая, но без таланта

«Варлей в фильме только надувала щеки, пучила глаза, пол-фильма ходила без штанов, демонстрируя свои короткие ноги. Говорила за нее Румянцева, пела Ведищева, что в остатке», — возмутились интернет-пользователи.

Фото: Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше