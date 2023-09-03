Эту советскую актрису ненавидят до сих пор: красивая, но без таланта

Советский кинематограф считался средоточием звезд экрана. До сих пор ностальгирующие по тем временам россияне говорят, что тогда в кадре оказывались лишь настоящие таланты, которые точно не попадали в фильм по блату.

Однако с этим мнением согласны далеко не все. Например, одну из советских актрис и сейчас ожесточенно критикуют в Сети.

Речь идет о Наталье Варлей, которая прославилась благодаря роли в «Кавказской пленнице». До этого она была цирковой артисткой и даже не задумывалась о будущем в кино.

Леонид Гайдай выбрал ее из многих других красавиц за детскую непосредственность и ловкость. Но, как считают хейтеры, на этом все положительные качества актрисы заканчиваются. А некоторым зрителям и вовсе поведение Варлей в кадре показалось неестественным, как и ее мимика.

Что же касается таланта, то критики уверяют, что актриса осталась героиней одной роли. Более того, даже голос свой она так и не подарила персонажу.