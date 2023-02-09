Эту советскую актрису боготворили французы: вот как она выглядела на пороге смерти

Наталья Кустинская прославилась ролями у самых выдающихся советских режиссеров. Поклонников пленил не только ее талант, но и красота, а в 60-х французский журнал Candide признал ее одной из самых привлекательных актрис во всем мире.

В течение многих лет знаменитость блистала в кино и на театральной сцене. Армия ее фанатов только увеличивалась, но однажды ее жизнь полностью изменил несчастный случай. Гуляя с собакой, Кустинская упала на лестнице и ударилась головой, получив открытую черепно-мозговую травму. Из-за этого она больше не могла сниматься в кино, и даже преданные фанаты начали о ней забывать.

Оставшись одна, артистка впала в затяжную депрессию. Она начала злоупотреблять алкоголем и страдать от проблем с лишним весом. Со временем же врачи диагностировали ей сахарный диабет и множество других болезней.

В итоге за несколько лет артистка превратилась в совсем другого человека. В тучной бабушке уже нельзя было узнать главную красавицу советского кино, которая всегда отличалась жизнелюбием. Скончалась Кустинская на 75-м году жизни от пневмонии, а похоронена была Кунцевском кладбище столицы.