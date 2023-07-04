Эту собаку признали самой уродливой в мире: ее фото действительно вызывают оторопь

Собака Пегги оказалась известна на весь мир несколько месяцев назад. Именно она была признана самой страшной собакой Великобритании, что тут же сделало ее настоящей звездой.

Как призналась хозяйка Пегги, Холли Миддлтон, она сразу влюбилась в своего будущего питомца. Женщина встретила собаку в питомнике, где никто не хотел ее забирать. И маленькая Пегги из помета мопса и китайской хохлатки произвела на Холли неизгладимое впечатление, поэтому она забрала ее домой.

Сама Холли считает свою собаку настоящей красавицей и окружает ее теплом и заботой. Например, она дарит Пегги специальные свитерки, так как та часто мерзнет из-за отсутствия шерсти.

О жизни питомца Миддлтон рассказывает в специальном блоге, где публикует снимки Пегги. И, как считает часть подписчиков, собака действительно подкупает своей необычной внешностью. Другие же уверены, что Пегги вряд ли можно назвать красавицей.